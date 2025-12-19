|
Aquaron Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aquaron Acquisition präsentierte in der am 17.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
