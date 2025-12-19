Aquaron Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aquaron Acquisition hat am 17.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Aquaron Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at