Aquestive Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aquestive Therapeutics gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aquestive Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,780 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 22,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 44,55 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 57,56 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at