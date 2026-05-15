Aquestive Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aquestive Therapeutics äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at