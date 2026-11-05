Aquestive Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aquestive Therapeutics hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aquestive Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,98 Prozent auf 7,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at