Aquestive Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aquestive Therapeutics gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at