Aquestive Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aquestive Therapeutics hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Aquestive Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at