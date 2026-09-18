AQUILA Aktie
WKN DE: A0LEPA / ISIN: FR0010340711
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18.09.2026 12:48:14
Aquila-CIO: «Der Anleihenmarkt bereitet mir am meisten Sorgen»
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Aquila. (Bild: zVg)">
Öl, KI-Boom und steigende US-Renditen setzen die Märkte unter Druck. Aquila-CIO Silvano Marchesi sieht die grösste Gefahr jedoch am Anleihenmarkt – und setzt wieder stärker auf Gold.
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