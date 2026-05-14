|
14.05.2026 06:31:29
Aquila Part Prod Com: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Aquila Part Prod Com präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite hat Aquila Part Prod Com im vergangenen Quartal 835,3 Millionen RON verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aquila Part Prod Com 739,5 Millionen RON umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!