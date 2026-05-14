Aquila Part Prod Com: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aquila Part Prod Com präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Aquila Part Prod Com im vergangenen Quartal 835,3 Millionen RON verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aquila Part Prod Com 739,5 Millionen RON umsetzen können.

Redaktion finanzen.at