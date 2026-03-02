Aquila Part Prod Com stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aquila Part Prod Com hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 RON beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,01 Milliarden RON gegenüber 843,8 Millionen RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 RON beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,47 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,95 Milliarden RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at