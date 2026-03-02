|
02.03.2026 06:31:29
Aquila Part Prod Com stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aquila Part Prod Com hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 RON beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,01 Milliarden RON gegenüber 843,8 Millionen RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 RON beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,47 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,95 Milliarden RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.