AR advanced technology,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AR advanced technology,Inc Registered hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 21,04 JPY gegenüber 16,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AR advanced technology,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at