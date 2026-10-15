AR advanced technology,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AR advanced technology,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 25,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AR advanced technology,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 20,07 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 79,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 45,36 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat AR advanced technology,Inc Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,10 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at