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16.04.2026 06:31:29
AR advanced technology,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AR advanced technology,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 4,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AR advanced technology,Inc Registered 3,60 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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