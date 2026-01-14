AR advanced technology,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AR advanced technology,Inc Registered hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 12,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,210 JPY je Aktie erzielt worden.

AR advanced technology,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at