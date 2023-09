AR-App lässt Gäste das städtische Schnelllade-Konzept von Audi erkunden

Elektromobilität: Vodafone entwickelt AR-App für Audi charging hub in Nürnberg5G-Technologie als Grundlage für Anwendungen aus dem Umfeld von AR & VRVodafones XR Factory entwickelt AR- & VR-Anwendungen für GeschäftskundenMit der wachsenden Zahl elektrischer PKW-Modelle im Straßenverkehr steigen die Anforderungen an die Lade-Infrastruktur. Um den Wandel zur Elektromobilität zu beschleunigen, bauen auch die Automobil-Konzerne Ladenetze auf und erproben verschiedenste Konzepte. Gute Erfahrungen hat etwa Audi mit den Audi charging hubs in Nürnberg, Salzburg, Berlin, München und Zürich gesammelt. Dabei handelt es sich um moderne Schnelllade-Stationen mit reservierbaren High-Power-Charging-Ladeplätzen, die den Fahrern von Elektroautos stadtnahes Laden als Alternative zur heimischen Ladestation ermöglichen. In Nürnberg ist sogar ein Loungebereich daran angeschlossen, der für ein premiumgerechtes Lade-Erlebnis sorgt. Für den Standort Nürnberg hat Vodafone nun eine interaktive Augmented-Reality-App fürs Smartphone entwickelt. Mit dieser informieren sich Audi-Kunden sowie Fahrer von Fremdmarken mittels 5G Mobilfunk-Technologie und Einblendungen über die vielfältigen Audi-Services vor Ort. Wird die App von den Gästen angenommen, soll sie auch an anderen Standorten von Audi zum Einsatz kommen.Der Audi charging hub in Nürnberg bietet den Gästen zahlreiche Möglichkeiten, um die Wartezeit während des Ladevorgangs zu überbrücken. So gibt es auf einer Fläche von 200 Quadratmetern mehrere Arbeitsplätze, einen buchbaren Meeting-Raum, eine sonnige Terrasse und loungeartige Ruhezonen zum Entspannen. An Automaten lassen sich Snacks und Heißgetränke erwerben. Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Zudem übermitteln Dashboards auf zahlreichen Bildschirmen die Live-Daten der sechs Ladepunkte. Audi plant, weitere hubs in mehreren Großstädten Deutschlands in Betrieb zu nehmen. Ganz neu ist der in diesem Monat eröffnete Audi charging hub in München. Einen weiteren gibt es seit April in Berlin. In den modular zusammengesetzten Audi charging hubs fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien – sogenannte Second-Life-Batterien – als Pufferspeicher. Diese stammen aus zerlegten Audi-Entwicklungsfahrzeugen. Das spart Kosten und Ressourcen. Das nachhaltige und zukunftsgerichtete Konzept sieht vor, möglichst wenig lokale Netzkapazitäten zu verbrauchen. Der 200 Kilowatt Netzanschluss erhält Grünstrom; Photovoltaik-Module auf dem Dach erzeugen zusätzlichen Strom für den Betrieb.Digitaler Guide: AR-App von Vodafone für das SmartphoneIn Nürnberg kann man sich über die Augmented-Reality-App von Vodafone über die angebotenen Services, Angebote und Funktionen im Hub ausführlich informieren. So erlaubt die App beispielsweise einen virtuellen Blick auf den Energiefluss im Audi charging hub. Die App erkennt durch den Abgleich der von der Kamera erkannten Bilder und einem dreidimensionalen Umgebungsscan genau, was der Gast gerade betrachtet, und blendet dann detaillierte Informationen passgenau ein.Alexander Saul, Leiter Geschäftskunden bei Vodafone: „Mit der unternehmenseigenen XR Factory bauen wir für unsere Kunden bedarfsgerechte Anwendungen, die sich die vielen Vorteile der 5G Mobilfunk-Technologie zu Nutze machen. Unsere AR-App hilft allen Gästen der Audi charging hubs, sich schnell vor Ort zurecht zu finden. Grundlage für den ‚digitalen Concierge‘ im Audi charging hub ist das Mobilfunk-Netz 5G, in dem die Daten aufgrund der geringen Latenzzeit besonders schnell fließen. Informationen sind dadurch in sehr kurzer Zeit direkt am Ort des Geschehens in der AR-Anwendung sichtbar.“Maximilian Oberacher, Project Lead innovative Services Audi charging hub: „Mit unseren Audi charging hubs wollen wir nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Premium-Ladeinfrastruktur leisten, sondern unseren Gästen vor Ort eine unvergleichliche Experience bieten. Für uns heißt das, die sogenannte ‚Ladeweile‘ mit hochwertigen Services in echte ‚Quality Time‘ zu verwandeln. Wir wollen über Audi, unsere Produkte und E-Mobilität informieren und Top-Technologie zum Anfassen bereitstellen. Die Augmented-Reality-App ist daher ein wichtiger Wegbereiter für das erlebbare Ökosystem unserer Audi charging hubs: Sie liefert alle wichtigen Informationen, bietet Zugang zu vielfältigen Services, ist ein echtes technologisches Highlight und macht dazu noch Spaß.“Virtuelle Welten: Die Vodafone XR Factory entwickelt maßgeschneiderte Anwendungen Grundlage für mobile Anwendungen im Bereich Virtual und Augmented Reality ist der Mobilfunk-Standard 5G. Denn das 5G-Netz überträgt Informationen in Echtzeit, so dass sich das reale Geschehen nahtlos mit der digitalen Welt verknüpfen lässt. Verantwortlich für die Entwicklung der AR-App für den Audi charging hub ist die ‚XR Factory‘ aus dem Geschäftskundenbereich von Vodafone, in der unternehmensübergreifend 5G- und XR-Spezialisten aus IT, Business und Innovation gemeinschaftlich arbeiten.Der Beitrag AR-App lässt Gäste das städtische Schnelllade-Konzept von Audi erkunden erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel