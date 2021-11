AR-Präsidium von Volkswagen soll offenbar über Vorstandschef Diess beraten - VW-Aktie tiefer

Am morgigen Dienstag kommt nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) das Präsidium des Aufsichtsrats zusammen, um darüber zu beraten, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Manager möglich sei. Am 9. Dezember will der Aufsichtsrat über Milliarden-Investitionen und die Belegung der Werke für die nächsten Jahre entscheiden. Das sei nicht möglich, ohne bis dahin die Führungsfrage im Konzern geklärt zu haben, so die FAZ.

Ein Sprecher von VW wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Zuletzt war der Machtkampf bei Volkswagen zwischen CEO Diess und dem Betriebsrat über mögliche Einschnitte bei der Belegschaft und über den Führungsstil des Managers neu ausgebrochen. Laut FAZ habe sich zuletzt eine Lösung abgezeichnet, in der VW-Markenchef Ralf Brandstätter als Gewinner aus dieser neuen Runde des Konflikts hervorgehen könnte. Demnach soll der unter den Arbeitnehmervertretern beliebte Brandstätter Mitglied des Konzernvorstands werden, so die Zeitung. Zudem werde Aufsichtsratskreisen zufolge überlegt, ihm dort die Zuständigkeit für die Volumengruppe des Konzerns zu geben - also die Verantwortung für die Volumenmarken VW, Skoda und Seat. Bislang war Diess dafür im Konzernvorstand verantwortlich.

Die VW-Aktie gibt via XETRA derzeit 1,41 Prozent ab auf 178,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)