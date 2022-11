ARA US Hospitality Trust Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut ARA H-REIT + 1 Tr Ut ARA H-BT Reg S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARA US Hospitality Trust Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut ARA H-REIT + 1 Tr Ut ARA H-BT Reg S gab am 04.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 48,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at