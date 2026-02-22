Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
|
22.02.2026 13:11:20
Arab, Muslim nations rebuke US envoy's Israel land claim
Mike Huckabee, the US ambassador to Israel, suggested that Israel holds a biblical entitlement to a large portion of the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
