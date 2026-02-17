Arab Aluminium Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arab Aluminium Industry hat am 15.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,5 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,4 Millionen JOD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 JOD je Aktie erwirtschaftet worden.

Arab Aluminium Industry hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,63 Millionen JOD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,86 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at