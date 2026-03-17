Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
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17.03.2026 13:25:16
Arab Bank Switzerland setzt auf Aladdin Wealth
Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq und die Blackrock-Tochter Aladdin Wealth melden einen ersten Auftrag in der Schweiz: Neu bieten sie der Privatbank Arab Bank Switzerland «erweiterte Services in den Bereichen Mobile Banking und Relationship Management.»Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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