Arab Banking hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arab Banking äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 900,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arab Banking 843,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at