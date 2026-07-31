Arab Banking veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arab Banking hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 26,0 Millionen JOD, gegenüber 26,0 Millionen JOD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at