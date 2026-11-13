Arab Banking veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arab Banking hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 910,0 Millionen USD gegenüber 883,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at