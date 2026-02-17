Arab Center for Pharmaceutical and Chemical Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Arab Center for Pharmaceutical and Chemical Industries hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab Center for Pharmaceutical and Chemical Industries ein EPS von -0,080 JOD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen JOD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 JOD beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Arab Center for Pharmaceutical and Chemical Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,18 Millionen JOD im Vergleich zu 0,17 Millionen JOD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at