Arab East Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Arab East Investment präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen JOD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 JOD, nach -0,030 JOD im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Arab East Investment in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 129,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,69 Millionen JOD im Vergleich zu 1,17 Millionen JOD im Vorjahr.
