Arab East Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arab East Investment hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 JOD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab East Investment ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 JOD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at