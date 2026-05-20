Arab Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arab Hotels hat am 17.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 JOD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 JOD ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,6 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at