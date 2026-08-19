Arab Hotels stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arab Hotels hat am 16.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 JOD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 JOD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0,9 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arab Hotels 0,6 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at