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12.11.2026 06:31:28
Arab Insurance Group (BSC) legte Quartalsergebnis vor
Arab Insurance Group (BSC) hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,90 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Arab Insurance Group (BSC) mit 0,900 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Im abgelaufenen Quartal hat Arab Insurance Group (BSC) 3,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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