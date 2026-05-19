Arab Insurance Group (BSC) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arab Insurance Group (BSC) hat am 17.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Arab Insurance Group (BSC) 2,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at