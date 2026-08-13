13.08.2026 06:31:29

Arab Insurance Group (BSC) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arab Insurance Group (BSC) lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Arab Insurance Group (BSC) mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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