Arab Insurance Group (BSC) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arab Insurance Group (BSC) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arab Insurance Group (BSC) 0,020 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,9 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Arab Insurance Group (BSC) ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 13,30 Millionen USD, gegenüber 17,90 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at