Arab International Hotels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arab International Hotels hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Arab International Hotels vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Arab International Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 59,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at