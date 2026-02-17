Arab International Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arab International Hotels hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 JOD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,80 Prozent auf 1,6 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,040 JOD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Arab International Hotels ebenfalls 0,040 JOD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 54,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,78 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,25 Millionen JOD umgesetzt.

