Arab Islamic Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arab Islamic Bank hat am 16.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,7 Millionen USD – ein Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arab Islamic Bank 23,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at