Arab Islamic Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arab Islamic Bank hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,19 Prozent auf 22,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,050 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arab Islamic Bank 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,94 Prozent auf 89,47 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 76,51 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at