Arab Islamic Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Arab Islamic Bank hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

