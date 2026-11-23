Arab Islamic Bank hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Arab Islamic Bank mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Arab Islamic Bank im vergangenen Quartal 22,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arab Islamic Bank 23,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at