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20.05.2026 06:31:29
Arab Islamic Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Arab Islamic Bank hat am 17.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Arab Islamic Bank hat ein EPS von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite standen 21,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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