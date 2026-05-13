Arab Jordanian Insurance Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arab Jordanian Insurance Group gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Arab Jordanian Insurance Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59,94 Prozent zurück. Hier wurden 2,6 Millionen JOD gegenüber 6,5 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at