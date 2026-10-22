Arab National Bank Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arab National Bank Bearer stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,68 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arab National Bank Bearer 0,640 SAR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,54 Prozent auf 4,19 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,63 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at