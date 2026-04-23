Arab National Bank Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arab National Bank Bearer hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,98 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,46 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at