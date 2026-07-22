|
22.07.2026 06:31:29
Arab National Bank Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arab National Bank Bearer gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,71 SAR. Im letzten Jahr hatte Arab National Bank Bearer einen Gewinn von 0,670 SAR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arab National Bank Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,96 Milliarden SAR im Vergleich zu 4,64 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!