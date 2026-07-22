22.07.2026 06:31:29

Arab National Bank Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arab National Bank Bearer gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,71 SAR. Im letzten Jahr hatte Arab National Bank Bearer einen Gewinn von 0,670 SAR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arab National Bank Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,96 Milliarden SAR im Vergleich zu 4,64 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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