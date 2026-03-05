Arab Orient Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arab Orient Insurance Company hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 32,56 AED. Im letzten Jahr hatte Arab Orient Insurance Company einen Gewinn von 38,99 AED je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Milliarden AED – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arab Orient Insurance Company 2,15 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 164,20 AED für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 146,24 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,78 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 21,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,08 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

