Arab Orient Insurance Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arab Orient Insurance Company hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,09 AED gegenüber 37,55 AED im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,76 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 2,43 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at