Arab Orient Insurance Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arab Orient Insurance Company hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,75 AED gegenüber 62,52 AED im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent auf 2,86 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at