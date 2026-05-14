|
14.05.2026 06:31:29
Arab Orient Insurance Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Arab Orient Insurance Company hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,75 AED gegenüber 62,52 AED im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent auf 2,86 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.