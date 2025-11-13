Arab Orient Insurance Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arab Orient Insurance Company hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,14 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,15 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,06 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,52 Milliarden AED ausgewiesen.

