Arab Orient Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arab Orient Insurance hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,20 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arab Orient Insurance 0,130 JOD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent auf 40,4 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at