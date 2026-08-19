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19.08.2026 06:31:29
Arab Orient Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arab Orient Insurance hat am 16.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,07 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Arab Orient Insurance 42,1 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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