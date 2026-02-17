Arab Palestinian Investment Company - APIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arab Palestinian Investment Company - APIC präsentierte am 15.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,03 Prozent auf 358,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 USD. Im Vorjahr hatte Arab Palestinian Investment Company - APIC 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,84 Prozent auf 1,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at